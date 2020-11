Covid, D’Alessandro al ministro Speranza: mandare ispettori in Abruzzo

L’Aquila. “Basta con le chiacchiere del Presidente della Regione Marsilio: il Governo ha il dovere di verificare la situazione reale in Abruzzo ed, in particolare, ad Avezzano e nella Marsica. Se continua così, a breve sarà il caos nell’intera regione”. Lo scrive Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva, in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza. L’Aquila. “Basta con le chiacchiere del Presidente della Regione Marsilio: il Governo ha il dovere di verificare la situazione reale in Abruzzo ed, in particolare, ad Avezzano e nella Marsica. Se continua così, a breve sarà il caos nell’intera regione”. Lo scrivein una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza.

“Mentre tutto questo accade – continua – noto con sgomento che il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri consuma il suo tempo a dare fastidio al personale sanitario e a farsi i selfie nelle strutture Covid. Non siamo mai caduti così in basso. La situazione rischia di sfuggire fuori controllo. Servono gli ispettori. In Abruzzo è già saturata la capacità aggiuntiva di posti per l’emergenza Covid”

“I vaccini non ci sono ancora e l’influenza rischia di generare una impennata ulteriore di prestazioni sanitarie. Non possiano restare con le mani in mano davanti a una situazione che rischia di precipitare in una tragedia”, conclude D’Alessandro.