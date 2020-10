Covid e trasporti, Federconsumatori Abruzzo sulla capienza dei viaggi in treno

Pescara. L’osservatorio sulla mobilità di Federconsumatori Abruzzo, in merito alla capienza dei treni ha dichiarato: “I problemi creati dal Covid-19 sono tanti; e non sono facili da risolvere. Occorre però ammettere le difficoltà, non nasconderle. Altrimenti si corre il rischio di alimentare polemiche senza senso. Il campo dei trasporti è sicuramente un anello debole; c’ è infatti una situazione di potenziale facilitazione dei contagi”.

“Per ridurre queste possibilità di contagio è stato deciso che la disponibilità dei posti esistenti sui treni venga occupata solo nella percentuale dell’80%. Decisa questa soluzione, tutti sono indotti a credere che il numero dei viaggiatori ammessi sul treno corrisponda all’ottanta per cento dei posti a sedere disponibili. In realtà non è così : al numero dei posti a sedere sono stati aggiunti un quasi equivalente numero di posti disponibili per viaggiatori in piedi e, da questo totale così ottenuto , si ricava l’80%. Perciò se il treno ETR 340 dispone di 240 posti omologati a sedere e 100 posti in piedi, il totale dei posti considerati è 340. L’80% di 340 è 272; perciò su questo treno, dove sono disponibili 240 posti a sedere, possono salire fino a 272 viaggiatori.” continua Federconsumatori Abruzzo.

“Secondo una disposizione circolante tra i ferrovieri, questa modalità di calcolo sarebbe conseguente al DPCM del 07/09/2020. Forse non era possibile fare diversamente, ma far credere che su un treno dove sono disponili 240 posti a sedere, l’80% corrisponda a 272 viaggiatori , sicuramente non è una buona informazione.” conclude l’osservatorio sulla mobilità.