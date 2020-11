Covid in Abruzzo, i casi attivi superano quota 10mila

Pescara. Superano quota diecimila gli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo: al netto delle guarigioni e dei decessi, sono 556 in più, per un totale di 10.428 unità. In ospedale ci sono 576 pazienti, 15 in più di ieri: il numero delle persone ricoverate è pari al 5,5% del totale dei malati. I pazienti in

terapia intensiva sono il 7,99% di quelli ospedalizzati e lo 0,44% del numero complessivo di attualmente positivi.

Del totale delle persone al momento malate, 530 pazienti (+17 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 46 (-2 ) in terapia intensiva. Gli altri 9852 (+539 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 4.832