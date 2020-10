Covid: ministro Boccia convoca Regioni, Anci e Province

Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha convocato per le 16.30 la riunione con le Regioni per fare il punto sulle nuove misure per contenere la crescita del virus.

All’incontro in videoconferenza, oltre ai rappresentanti di comuni e province, saranno presenti anche il ministro della SaluteRoberto Speranza e il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

“Non è più il tempo di un lockdown totale come a marzo, ma bisognerà stringere molto di più e saranno necessarie norme molto rigorose e dure, d’intesa con tutte le forze politiche. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ospite di Sky tg24 confermando nel pomeriggio la

riunione con le Regioni. “Stato e Regioni non sono entità distinte, troveremo in queste ore un’intesa per restringere ancora i bulloni, che vanno stretti. Abbiamo sconfitto la prima ondata con unità e

collaborazione e anche stavolta sconfiggeremo il virus”.