Covid19, muore a 59 anni sola in ospedale, il nipote: “Chi non rispetta le regole non rispetta chi non ce l’ha fatta”

D’Agostino vuole lanciare un messaggio importante che sia da monito per tutte quelle persone che ogni giorno lasciano decine di messaggi sui social, che sprezzanti del dolore e della sofferenza di chi si vede strappare via precocemente l’amore di un familiare per il Coronavirus, continua a parlare di complotti, si lamenta per le restrizioni, non rispettando le regole alla base del distanziamento sociale e dell’uso delle precauzioni per contrastare il contagio.

Mia zia è morta sola, in ospedale. È morta senza almeno in conforto delle persone che amava e che avrebbero potuto accompagnarla alla fine dei suoi giorni. È un dolore atroce, insostenibile. Pensarla sola, senza nessuno che le potesse dire nemmeno addio. Bisogna stare attenti, il Coronavirus ha stravolto le nostre vite e ci ha reso impotenti davanti alla consolazione, all’umano abbraccio tra cari. Come lo si può negare, come si può continuare ad essere superficiali, insensibili, come si può continuare a ignorare le regole. È necessario capire che solo i nostri comportamenti ne possono arrestare il diffondersi. Il Covid19 si porta dietro migliaia di vittime, tra giovani, anziani. La morte fa male ad ogni età e merita rispetto sempre. E chi continua a far finta di nulla o ad essere strafottente nei confronti dei contagi e delle regole non porta rispetto a chi non ce l’ha fatta”.