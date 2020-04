Covid19, Roccaraso Futura accanto a ristoranti e gastronomie: è il momento di essere uniti e solidali

L’Aquila. A seguito dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Abruzzo che prevede da oggi e fino al 3 maggio, la riapertura delle cucine di ristoranti e gastronomie, ma solo per la vendita per asporto, l’associazione Roccaraso Futura ha deciso di sostenere i ristoratori, le gastronomie e tutte le attività di Roccaraso che sono coinvolte dal provvedimento. “Mettiamo sin da ora a disposizione il nostro profilo facebook per fare pubblicità a tutte quelle inziative che possano fare ripartire questo importante settore della nostra economia”, si legge nella nota, “asta inviare una mail a : roccaraso.futura@gmail.com con i menù, le modalità di prenotazione e gli orari e una riferimento telefonico. Il materiale verrà promosso e pubblicato immediatamente sul profilo facebook di Roccaraso Futura”.

“Un piccolo gesto”, spiega Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura, “per sostenere la nostra economia e i nostri concittadini duramente provati dalle chiusure forzate dal covid 19. E’ il momento di essere uniti, vicini e solidali e noi metteremo in campo ogni iniziativa per rimettere in moto il sistema Roccaraso, nessuno escluso”.