Cucciolo di orso marsicano in galleria salvato dalla polizia, nello stesso luogo era stata uccisa la madre (video)

L’Aquila. Nella serata di ieri il personale della polizia stradale del distaccamento di Sulmona, nel corso del pattugliamento stradale nel territorio del Comune di Castel di Sangro, si è imbattuto in un plantigrado di giovane età che percorreva, pericolosamente, la galleria “Fiore” della superstrada SS17.

Gli agenti, dopo aver segnalato il pericolo agli automezzi in transito azionando i dispositivi di emergenza luminosi, ha scortato il cucciolo di orso per tutta la lunghezza della galleria, circa 1 chilometro, che giunto all’aperto si dileguava addentrandosi in un’area boschiva. Si ritiene che il piccolo plantigrado sia il figlio dell’orsa travolta mortalmente da un’autovettura a poche centinaia di metri di distanza dall’ingresso della stessa galleria “Fiore”, la sera della vigilia dello scorso Natale.

In quella circostanza il cucciolo riuscì a scampare all’impatto. E’ infatti ricorrente che il cucciolo di orso ritorni sui luoghi in cui abbia perso la madre, con la quale solitamente si accompagna in giovanissima età.