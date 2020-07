Cultura, Febbo: in campo un milione di euro per eventi e manifestazioni

L’Aquila.”In anticipo di quasi sei mesi pubblichiamo i due bandi (L.R. 55) che stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi per organizzare grandi eventi, manifestazioni e attività culturali nel periodo tra 1 gennaio e 31 dicembre 2020 mettendo in campo risorse pari a un milione di euro circa”. Lo annuncia l’assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Mauro Febbo.

“Ho sempre sostenuto che”, prosegue Febbo,” per la riuscita di eventi e attività culturali di qualità si dovesse anticipare l’uscita di questi avvisi per aiutare gli organizzatori in una migliore pianificazione e organizzazione”.

“Infatti, la Regione oggi, e non quasi a fine anno come negli anni precedenti, pubblica due specifici avvisi: uno per l’organizzazione diretta di manifestazioni, impegnando risorse pari a euro 595mila, l’altro per euro 320mila per grandi eventi di carattere culturale e/o artistico, spettacoli, rassegne, premi e mostre. Questo assessorato lavora per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario senza tralasciare lo sviluppo, la promozione e il sostegno alla storia e”, conclude,” alle tradizioni artistiche e culturali abruzzesi”.