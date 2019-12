Cure negate ai ragazzi autistici, Corneli (M5S) presenta un’interrogazione al ministro della salute

L’Aquila. “Ho appena depositato un’interrogazione al ministro della salute sul tema del diritto alle cure nei confronti dei ragazzi affetti da autismo”. Lo afferma l’onorevole Valentina Corneli (M5S).

“L’Abruzzo, facendo seguito a una legge nazionale del 2015, attraverso due successive delibere ha predisposto la presa in carico di utenti con autismo e la definizione delle relative modalità organizzative a garanzia dei nuovi livelli essenziali di assistenza” spiega Corneli. “Ciononostante, le Asl hanno sistematicamente interpretato in modo arbitrario le disposizioni normative, non adempiendo persino alle ordinanze pronunciate da vari tribunali e di fatto aggirando l’obbligo di garantire lo svolgimento di appropriati programmi riabilitativi, con enormi disagi provocati a tante famiglie che hanno visto e vedono tuttora negati i loro diritti”.

“Tra i casi eclatanti, quello del piccolo Thomas, solo per citare il più recente, che ha fatto scalpore a seguito della minaccia della madre di lasciarsi morire di inedia se non fosse stato riconosciuto al figlio il diritto alle cure. L’inclusione è per noi un principio da garantire, e con l’ultima legge di bilancio abbiamo infatti assicurato ingenti risorse per la disabilità, istituendo un fondo dedicato che a partire dal 2022 arriverà ad avere una dotazione stabile di 300 milioni di euro annui. In Abruzzo questa sensibilità manca, pertanto sono stata costretta a segnalare al ministero tante e tali inadempienze che non fanno certo onore a un paese che riconosce costituzionalmente il diritto alla salute e all’inclusione. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi finché questo obiettivo non verrà raggiunto” conclude Corneli.