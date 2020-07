Da Arielli all’Ariston, il gruppo Donnie & the Iop Band si qualifica per la finale di Sanremo Rock

Arielli. Il gruppo Donnie & the Iop Band, capitanato da Donato Scioletti di Arielli (provincia di Chieti) si qualifica per la finale nazionale di Sanremo Rock. La band si è classificata al primo posto nella finale interregionale, disputata ad Avezzano tra Umbria, Toscana, Abruzzo e Lazio, e ora si prepara a partecipare alla finalissima, che si terrà a settembre al teatro Ariston.

“Donnie” è il lato artistico di Donato Scioletti, che negli ultimi anni ha viaggiato in giro per il mondo accompagnato dalla sua chitarra, esibendosi in piccoli locali, porti e piazze in tutto il mondo. Ristabilitosi nel suo paese d’origine, Arielli, Donato ha composto una canzone sul suo Erasmus in Santiago de Compostela. Tale canzone ha gli ha permesso, dopo una prima selezione, di gareggiare alla finale interregionale di Sanremo Rock, per la quale ha creato una band, formata da ragazzi del suo paese. La formazione è Mattia di Carlo (batteria), Patrik di Toro (basso e coro), Giorgio di Cicco (percussioni), Fabio di Ciccio (chitarra), Andrea Romeo (chitarra) e Alessandro dell’Arciprete (coro).