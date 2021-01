Da Idio Ridolfi e figli solo l’eccellenza: nuovi Bobcat serie R, compattezza, affidabilità e performance straordinarie

Avezzano. La serie R è la nuova produzione di minipale lanciate da Bobcat, leader al mondo nella produzione di macchinari e attrezzature da lavoro. Parliamo dell’eccellenza su piazza, la stessa che si può trovare solamente dalla Idio Ridolfi & figli srl, azienda marsicana attiva da più di sessant’anni.

La Idio Ridolfi e figli srl è importatrice esclusiva per il centro Italia (Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio e Molise) dei macchinari Bobcat, produttore che ha da poche settimane lanciato sul mercato le nuove pale compatte Stage V serie R: ad oggi rappresentano il lavoro di riprogettazione delle pale compatte più ambizioso degli ultimi 60 anni. I modelli della nuova serie R includono le pale compatte (Skid Steer Loaders) S66 e S76 e le pale compatte cingolate T66 e T76.

Le macchine della serie R aggiungono un segmento premium all’attuale gamma di pale compatte cingolate e pale compatte gommate. Le loro eccezionali prestazioni e caratteristiche innovative permettono a chi le utilizza di eseguire le più svariate attività in modo più efficiente e con un comfort impareggiabile per l’operatore.

Le pale compatte della serie R Bobcat sono in grado, infatti, di gestire qualsiasi lavoro con una potenza e versatilità sufficienti per tutti gli accessori, anche quelli più impegnativi, inoltre il telaio rinforzato e i sistemi di trasmissione e raffreddamento ad alte prestazioni aiutano a lavorare al massimo in tutte le condizioni. Forniscono anche la massima visibilità e sicurezza in cantiere grazie al nuovo design della cabina.

Hanno superfici trasparenti più ampie che riducono al minimo il disturbo ottico negli schermi protettivi. Possono anche essere ulteriormente ampliate con la cabina trasparente e con la telecamera posteriore opzionale.

Non meno importante, anzi sicuramente un punto di forza è la compatibilità, allestendo le macchine con i giusti optional, con gli incentivi Industria 4.0, che è stato prorogato anche per il 2021. Conciliare i vostri progetti per investimenti futuri e un risparmio fiscale non è mai stato così semplice!

Idio Ridolfi e figli srl, un’azienda di eccellenza per macchinari di eccellenza!