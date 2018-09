Da Jerry Calà ai The Kolors, ecco tutti gli appuntamenti con la musica, la danza e il teatro in Abruzzo

Pescara. Tanti appuntamenti con la musica, la danza ed il teatro, in Abruzzo, a cavallo tra l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre. Si parte oggi, venerdì 28 settembre, con lo spettacolo “Cinque agosto”, di e con Serena Di Gregorio, il scena al Piccolo Teatro Guascone di Pescara (repliche il 29 e 30 settembre). A Teramo, allo Spazio Des Artistes, si ride con Jerry Calà, che propone il suo “Una vita da libidine concert show. Jazz al Caffè La Cupola di Giulianova, in compagnia di Abramo Riti, Riccardo Cancellieri, Glauco Di Sabatino. Danza contemporanea a Castelli, in piazza Roma, con la Compagnia Corpi protagonista dello spettacolo “Io sono libero”. Sabato 29 settembre, musica classica all’Auditorium Flaiano di Pescara, con la Colibrì Ensemble Orchestra da Camera protagonista del concerto “Dall’ultima di Rossini alla prima di Brahms”. A Teramo, nell’auditorium del Conservatorio G.Braga, concerto del Trio di corni di Bassetto Braga.

Per gli amanti della scena indie, concerto noisecore dei Northwoods allo Scumm di Pescara e doppio appuntamento rock, al circolo culturale Home Shanti di Cologna Spiaggia, con i Johnfish e gli Aikira protagonisti della serata. Sonorità post-punk al Sound di Teramo, nel concerto di Amelie Tritesse. A Giulianova, al circolo Il nome della rosa, si esibisce la cantautrice Marianna D’Ama. A L’Aquila, allo Spazio Rimediato, in scena lo spettacolo musicale “Borderlive – Rock, poesia e improvvisazione all’insegna della rivendicazione del diritto alla follia”, di e con Ilenia Volpe e Marco de Annuntiis. Domenica 30 settembre, in piazza Rossetti a Vasto, concerto pop dei The Kolors. Ancora una serata rock al circolo culturale Home Shanti di Cologna Spiaggia, in compagnia di Wide Hips 69 e The Rock Boppers. A Pescara, al Palazzo del Comune, Coro Gospel Sound Machine e Alexian Group di Santino Spinelli protagonisti del concerto “Il Gospel canta il Genocidio dimenticato di Rom e Sinti”. Lunedì primo ottobre, musica soul all’Auditorium del Parco dell’Aquila: protagonisti i The Soul Buddies. Mercoledì 3 ottobre c’è l’artista americana Whitney Mongé al Primo di Chieti, mentre il rock di Shawn Jones è pronto a scaldare la sala del Johnny Be Good’s di Silvi Marina. Rock anche allo Scumm di Pescara, dove fanno tappa i The Well. Vasto repertorio pop-rock, infine, giovedì 4 ottobre, in piazza Martiri a Teramo, in compagnia della band Direzioni Parallele.