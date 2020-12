Da Pescara la sfida ai giganti delle vendite online: consegne in giornata in 10 comuni con corrieri Greenbike

Pescara. E-commerce tempestivo e sostenibile, questa la nuova sfida del Gruppo Di Tieri che affida il servizio di consegna dei prodotti acquistati sul suo sito ai corrieri di Greenbike. In 10 Comuni dell’area metropolitana, i prodotti arrivano in giornata e in tempo per le feste, per tutti gli ordini inseriti entro le 12. Decolla quindi la prima rete abruzzese di commercio elettronico che punta sul servizio ultra-rapido alla clientela e sfida i colossi del web.

“Da oggi è possibile ricevere in giornata il proprio ordine inoltrato al nostro negozio online www.ditieri.it gratuitamente con una spesa di almeno 39 euro – spiega Nicola Di Tieri, a capo dell’attività leader per la telefonia, nata a Pescara 60 anni fa – In ogni momento, grazie alla nostra piattaforma si possono acquistare smartphone, accessori e tablet e le consegne saranno affidate ai corrieri in bicicletta di Greenbike. Una scelta consapevole, dettata per sostenere un’attività locale che dà lavoro a decine di giovani del territorio, abbinando alla nostra offerta un servizio sostenibile, oltre che made in Abruzzo. Il recapito su due ruote è operativo tutti i giorni, 25, 26 dicembre e 1 gennaio esclusi, nei comuni di Pescara, Chieti, San Giovanni Teatino, Bucchianico, Torrevecchia Teatina, Francavilla al Mare, Villanova, Cepagatti, Montesilvano e Spoltore. L’acquisto sull’e-commerce è semplice: è sufficiente registrarsi e seguire la procedura d’acquisto, durante la quale, inserendo il proprio CAP è possibile avere conferma per la consegna gratuita e immediata. Per i Comuni e i Cap non ricompresi la consegna avviene tramite corriere espresso ed è prevista per il giorno successivo.

La nostra è una realtà che da sempre fa dell’innovazione il suo orizzonte, per questo abbiamo voluto creare una rete tutta abruzzese di commercio online portando sul web gli stessi prodotti che proponiamo nei nostri negozi presenti sul territorio nazionale con la politica di vendita che ci contraddistingue da 60 anni, basata su un contatto diretto e di fiducia con i nostri clienti. Nasce proprio da questa esigenza il nostro sito di e-commerce, creato circa un anno fa per arricchire un’offerta cresciuta tantissimo in 60 anni di attività, potenziando la possibilità di trovare sempre a disposizione tutto quello che vendiamo nei nostri punti vendita.

Stare sul mercato, specie di questi tempi, è doveroso per aiutare tutti a restare collegati e proporre prodotti e servizi alla portata di ogni tasca – conclude Di Tieri – Durante il lockdown la nostra attività non si è mai fermata e in piena pandemia abbiamo pensato che dovevamo restare ancora più vicini alla clientela, assicurando servizi diventati necessari, così abbiamo lanciato i negozi Fibra Di Tieri, due nuovi punti vendita dedicati esclusivamente alla connettività Internet per casa. Di fronte a un Natale particolare come quello di quest’anno inoltre, abbiamo colto la sfida più grande, arrivare fino a casa del cliente che, se lo vuole, può sempre raggiungerci nei negozi su strada aperti anche il sabato e la domenica. Una sfida per crescere e far crescere anche un modello made in Abruzzo di vendita, più etico e soprattutto alternativo alle politiche di colossi del web e della grande distribuzione, perché dietro ad ogni servizio, con noi, l’assistenza è sempre fatta dalle persone e per le persone”.