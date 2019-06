Da Trasacco alla world cup of darts ad Amburgo. La storia di Stefano Tomassetti, campione di freccette

Trasacco. La storia del 38enne di originie trasaccana, Stefano Tomassetti, è quanto più singolare. Nel 1996 iniziò a tirare al bersaglio con le freccette nei pomeriggi al bar con i suoi amici e, vedendo una certa predisposizione al gioco, decise di continuare ad allenarsi facendo di un hobby da sabato pomeriggio il suo sport. Stefano, nel corso della sua carriera sportiva, ha rappresentato l’Italia in competizioni internazionali come il torneo di freccette “Akropolis Open” disputatosi ad Atene. In quella occasione abbiamo visto Tomassetti salire sul gradino più alto del podio, conquistando così l’accesso ad un’altra competizione. La gara più importante, Stefano la disputerà questa sera a partire dalle 19:00. Si tratta della alla world cup of darts che si disputerà ad Amburgo. L’ evento sarà trasmesso in diretta sulla internet tv “DAZN”.