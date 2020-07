Dabangdata confermato per il secondo anno con l’Unibasket Lanciano, l’atleta: per me è come una casa

Lanciano. Inizia a prendere forma il roster del Lanciano che sarà guidato in C Gold da Fabio Di Tommaso e dopo quella di Dusan Ranitovic arriva la seconda conferma per l’Unibasket: Maralossou Dabangdata vestirà ancora il rossonero. Constantin Maralossou Dabangdata, play – guardia classe 2002 di 188 cm x 85 kg e’ un prospetto di sicuro avvenire su cui il Lanciano ha deciso, già durante la scorsa stagione, di puntare moltissimo sia in ottica presente che futura. L’atleta nativo di Yaoundè in Camerun ha mosso i primi passi nella pallacanestro in Africa nella Lena Academiè, una organizzazione sportiva guidata dal coach Leonid Mercuor, che si occupa dello scouting e dell’allenamento dei giovani talenti del paese. Nella stagione 2017 – 2018 a soli quindici anni, arriva in Italia per giocare i campionati giovanili con la maglia della Virtus Basket Rionero, mettendosi subito in luce e viaggiando ad una media di 30 punti a partita. Nel Vulture cresce moltissimo sotto il punto di vista umano e sportivo grazie alla disponibilità del presidente Cutolo che diventa per Constantin come un secondo padre. Nella stagione successiva (2018 – 2019) il talento di Constantin non passa inosservato e per la giovane guardia si concretizza un’importante esperienza professionale sulla riviera romagnola: il doppio tesseramento gli permette infatti di farsi le ossa in serie D con il Bellaria Basket e di continuare a giocare in D.N.G. tra le fila dei Crabs Rimini.

Tra il settembre e l’ottobre dello stesso anno partecipa con i “granchi” riminesi alla E. Y. B. L. (European Youth Basketball League) giocata in Romania, portandosi anche a casa il premio finale di miglior marcatore della competizione. Nell’estate 2019 arriva in Abruzzo per vestire il rossonero dell’Unibasket su intuizione del dirigente responsabile Valerio Di Battista: a Lanciano il giocatore africano fa il suo esordio nel Campionato di Serie C Gold Nazionale grazie a coach Corà che lo manda in campo in ben 15 occasioni (10,1 minuti e 2,4 punti di media).

Parallelamente all’impegno in C, Constantin si distingue come uno dei migliori prospetti del neonato Campionato Under 18 d’Eccellenza Nazionale in cui colleziona 16 presenze diventando con ben 307 punti marcati (19,2 di media) tra i migliori marcatori del girone C. Da ricordare in particolare la sfida contro il Bsl San Lazzaro conclusasi con ben 30 punti a referto per il giovane camerunense. Constantin è un giocatore esplosivo dotato di grande atletismo con tanti punti nelle mani. Sa essere molto pericoloso in campo aperto ed è bravo a crearsi il tiro dal palleggio ma anche in grado di concludere facilmente sopra il ferro, mettendo grande pressione sulle difese avversarie.

“Lanciano è per me come una casa e per il secondo anno consecutivo sono pronto a dare il mio piccolo contributo per raggiungere con il duro lavoro ed insieme ai miei compagni di squadra ed alla società, i risultati più alti ed ambiziosi possibili per la stagione 2020 – 2021”, dice l’atleta, “non vedo l’ora di tornare in campo e di confrontarmi nuovamente con un campionato stimolante ed impegnativo come quello di C Gold”.