Dal Cipe 10 milioni all’Abruzzo per le piccole imprese del cratere, Febbo: azioni di rilancio per il territorio

Pescara. Via libera del Cipe al trasferimento alla Regione Abruzzo di 10 milioni di euro per le misure di garanzia per l’accesso al credito di piccole imprese inserite nell’area del cratere. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, a chiusura della riunione del Cipe. “L’assegnazione di 10 milioni alla Regione”, spiega Febbo, “di fatto apre le porte alle procedure operative che permetteranno alle aziende del cratere sismico di poter contare sul sistema dei Confidi per avere le garanzie necessarie per accedere al credito”.

“Si tratta nella sostanza”, precisa Febbo, “di misure che permettono al piccolo imprenditore di programmare azioni di rilancio della propria azienda con piccoli investimenti in grado di far fronte alle difficoltà di mercato generate anche dagli eventi sismici”. La Regione Abruzzo ha individuato la Fira, finanziaria regionale diventata organo in house, quale ente gestore della partita sulle garanzie alle imprese del cratere. “Nei prossimi giorni”, ha annunciato Febbo, “incontrerò il presidente di Fira per verificare i margini operativi e mettere in campo la strategia per rendere fruibili i 10 milioni”.