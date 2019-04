D’Alessandro nominato componente della task force Cina del Ministero dello sviluppo economico

Avezzano. Entra a far parte dell’osservatorio internazionale dell’Ordine di Roma. Augusto D’Alessandro, marsicano, di Tagliacozzo, diventa componente dell’organismo che si propone di avvicinare i professionisti, le aziende e gli enti alla cultura e alle attività dell’internazionalizzazione. All’osservatorio partecipano primari studi professionali, società di consulenza , banche ed istituzioni (Ice, Sace, Simest) italiane ed internazionali.

Il marsicano è stato nominato come membro della task force Cina presso il Ministero dello Sviluppo Economico: costituita in occasione della visita del premiere Cinese a Roma raggruppa professionisti italiani per coordinare le attività operative derivanti dalla sottoscrizione dei trattati lo scorso marzo e per promuovere l’italia ed il made in Italy.

E’ un fatto positivo che un abruzzese sia stato nominato in tali organismi dove si potrà sia far valere la voce e le esigenze del territorio, sia intercettare ed eventualmente veicolare iniziative ed attività sul territorio stesso. La task è guidata personalmente dal sottosegretario ed economista Michele Geraci che ne monitora il lavoro e le iniziative.

Per il momento la mia attività è mirata a coinvolgere gli ordini professionali e le associazioni locali promuovendo alcune iniziative di sensibilizzazione: ad esempio sono stati predisposti protocolli d‘intesa con istituti come Sace e Simest in corso di approvazione presso i territori di Abruzzo, Marche e Molise. Si spera a breve di organizzare incontri sulle tematiche trattate nella task force e dall’osservatorio anche sul nostro territorio.