Dalla tv al palco dell’Ariston, la Twerking Queen Elettra Lamborghini in Abruzzo per incontrare i suoi fan

Pescara. Dal palco dell’Ariston al firmacopie del suo album, Montesilvano accoglie Elettra Lamborghini.

Più di 5 milioni di follower su Instagram, simpatia travolgente e occhi blu che conquistano. Classe 1994, figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda, Elettra ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night.

Nel febbraio 2018 ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, che è stato certificato con due dischi di platino. A dicembre, in occasione della riedizione dell’album Popstar, ha collaborato al singolo Cupido RMX insieme a Khea, Duki e Quavo. Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nella sesta edizione del programma The Voice of Italy, in onda su Rai 2. Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l’Universal Music, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno.

Uno dei volti più amati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo targato Amadeus, Elettra Lamborghini ha portato sul palco dell’Ariston la sua canzone Musica (e il resto scompare) a suon di musica e pempem. Amatissima sui social, la “twerking queen”, questo il nome del suo ultimo progetto discografico, arriverà in Abruzzo il 4 marzo nel centro “Porto Allegro 2.0” di Montesilvano per firmare le copie del suo ultimo album e scattare selfie con i suoi fan.