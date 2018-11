Dall’Asp 440 mila euro per il porto di Pescara, Giampieri: raggiunto un traguardo molto importante

Pescara. Il Dipartimento Politiche Agricole della Regione Abruzzo, con la determinazione n. DPD027/72 del 7 novembre scorso, ha definitivamente sbloccato il progetto presentato dall’Autorita’ di Sistema Portuale (ASP) del mare Adriatico centrale finalizzato a migliorare le condizioni lavorative dei pescatori del porto di Pescara.

Un traguardo importante – sottolineano il Presidente dell’ASP Rodolfo Giampieri il delegato della Regione Abruzzo Enzo Del Vecchio – che consente di poter utilizzare la risorsa economica di 444.229 euro per la realizzazione di: 2 blocchi per servizi igienici, di cui uno nella sponda nord e un altro nella sponda sud; un modulo chiuso per ricovero dei lavoratori marittimi della pesca, presso la banchina sud; una pensilina per riparo degli addetti alla riparazione delle reti da pesca; un impianto per la raccolta, il trattamento e il conferimento in fognatura delle acque reflue di lavaggio del pescato, in corrispondenza della banchina nord e della banchina sud; parabordi d’ormeggio in gomma del tipo “a delta”; restauro lapideo della pavimentazione a tergo della banchina nord, previa rimozione della vegetazione spontanea, nonche’ dei rifiuti e della polvere ivi in accumulo, ivi incluso il ripristino delle opere d’arte circostanti (bitte, cordoli, dissuasori, fontanella d’acqua potabile); rifacimenti localizzati della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, previa asportazione degli strati superficiali (tappeto di usura) e di quelli piu’ in profondita’ (binder), con conseguente rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

“L’intervento – proseguono Giampieri e Del Vecchio – unitamente agli attuali lavori in corso da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche riguardanti la realizzazione del sistema di fornitura di energia elettrica ed acqua sulla banchina nord, si rende altresi’ funzionale al programma riguardante la realizzazione di strutture per la vendita del pescato ‘miglio zero’ seguito con altro intervento da parte del Comune di Pescara e dal FLAG ‘Costa di Pescara’. Una sinergia positiva volta a salvaguardare e valorizzare una importante filiera lavorative operante nella struttura portuale pescarese”.