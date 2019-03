D’Angelo annuncia la candidatura al Comune di Pescara, per il 29enne esordio nella competizione elettorale

Pescara. In attesa che le coalizioni giochino le proprie carte sui candidati sindaci, iniziano a circolare i primi nomi degli aspiranti consiglieri ed assessori che andranno a comporre le varie liste elettorali. Attraverso il proprio profilo Facebook, è arrivato l’annuncio di un esordiente nel panorama politico cittadino: si tratta di Simone D’Angelo, molto attivo nel mondo dell’associazionismo regionale e dirigente sportivo pescarese.

Ventinove anni, imprenditore e dottore in economia aziendale con tesi sull’associazionismo sportivo dilettantistico, D’Angelo riveste diversi incarichi, tra cui la presidenza regionale dell’Endas – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-, è delegato regionale per la Fispes, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, è membro del Dipartimento Sport dell’Endas Nazionale e responsabile per l’Abruzzo della Fisb, la Free Italian Streetball.

“Il perché di questa scelta?”, scrive D’Angelo sul suo profilo, “perché me l’avete chiesto in tanti, perché ho voglia di impegnarmi ulteriormente per la mia città, perché credo fermamente che i settori in cui opero da diversi anni siano i tasselli di un modello vincente di società civile: associazionismo, sport, cultura, ambiente, disabilità, commercio, turismo e buone prassi amministrative.”

Nel corso degli anni D’Angelo ha seguito e diretto molti progetti dedicati alle fasce svantaggiate della società, la promozione delle pari opportunità, il sostegno all’inclusione sociale ed il successivo inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle persone con disabilità e non autosufficienti. Ha, inoltre, partecipato all’organizzazione di molteplici manifestazioni cittadine di carattere sportivo, ludico-ricreativo e culturale. Non è stata svelata la lista di appartenenza, che sarà sicuramente resa nota nei prossimi giorni.