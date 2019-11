Danni causati dalle mareggiate nella costa abruzzese, Sospiri: consiglio regionale urgente, pronti a scendere in campo

Pescara. “Seduta straordinaria e urgente del Consiglio regionale, condivisa con i capigruppo di maggioranza e di opposizione, per affrontare in modo tempestivo anche i gravi danni causati dalle mareggiate che la notte scorsa hanno pesantemente colpito la costa abruzzese. Si svolgerà martedì prossimo al fine di approvare la norma che dovrà prevedere fondi utili e subito disponibili per i lavori d’emergenza da eseguire per il ripascimento del nostro litorale, in modo da supportare un asse portante della nostra economia territoriale, quello del turismo”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

“Le immagini e le notizie che ci arrivano dalla notte scorsa dalle associazioni di categoria e dai singoli operatori del mare sono spaventose e molto preoccupanti”, ha sottolineato il presidente Sospiri, “l’ondata di maltempo ha ingrossato il mare, provocando onde alte che hanno mangiato chilometri e chilometri lineari di spiaggia da Montesilvano a Pescara a Francavilla, cancellando l’arenile e sommergendo pontili, passerelle in acqua, superando barriere e scogliere, raggiungendo anche gli stabilimenti balneari e iniziando a scavare sotto le fondamenta”.

“Gli operatori balneari stanno presidiando dalla notte scorsa le strutture”, precisa Sospiri, “cercando di difenderle dalla forza delle acque in ogni modo, ma è evidente che le forze umane hanno un limite, oltre il quale servono interventi strutturali di supporto e sostegno. La Regione Abruzzo è già pronta a scendere in campo: sentiti i capigruppo di maggioranza e opposizione, ho già disposto la convocazione di una seduta straordinaria e urgente del Consiglio regionale al fine di approvare anche la norma per stanziare subito i fondi per finanziare i lavori urgenti di ripascimento delle spiagge e contenere dunque i danni del maltempo. Siamo vicini a tutti i lavoratori, e parliamo di centinaia di famiglie che alimentano e danno ossigeno all’economia del turismo abruzzese sulla costa. E con tutti i sindaci di competenza”, conclude il presidente del Consiglio regionale, “siamo pronti a garantire un supporto immediato per fronteggiare con serenità anche l’imminente stagione invernale”.