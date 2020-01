Avezzano. Si è tenuta ieri, nella sala comunale Franco De Nicola, la presentazione del circolo locale di Nazione Futura, terzo in Abruzzo, il think tank nato nella primavera del 2017 intorno all’editore Francesco Giubilei e rappresentato ad Avezzano da Nello Simonelli.

Nell’occasione si è tenuto l’evento “D’Annunzio e gli Eroi della Grande Guerra”, alla presenza di Daniele Dell’Orco, Segretario Nazionale di Nazione Futura, di Emanuele Merlino, responsabile del Dipartimento Cultura Fratelli d’Italia Lazio e responsabile del Centro Studi di Fratelli d’Italia in Parlamento, e Roberto Alfatti Appetiti, responsabile del Dipartimento Cultura Fratelli d’Italia Abruzzo.

“Nazione Futura attualmente vanta circa 50 circoli in tutta la penisola – afferma Simonelli – e si pone l’obiettivo di favorire il dibattito politico – culturale nonchè l’aggregazione delle anime della società civile con una comunanza di valori ed ideali, per migliorare il Paese tramite idee e proposte concrete.”.

“Le nostre attività vanno dalla pubblicazione di un trimestre cartaceo di approfondimento politico, economico e culturale, alla presenza di un quotidiano online, alla promozione di convegni, presentazioni di libri e collaborazioni con associazioni e centri studi, fino alla pubblicazione di collane di libri – nel numero di 4 uscite annue – su tematiche di attualità politico – culturale”.

“Ci poniamo – aggiunge- come interlocutore privilegiato di società civile e politica, tanto che abbiamo già organizzato – come unici partner in Italia – un importantissimo incontro a Roma per il 4 febbraio, con ospiti del mondo politico internazionale, del quale a breve rilasceremo ulteriori informazioni”.

“La riuscita dell’evento di ieri – conclude – non si sarebbe avuta se non grazie ai tanti amici pervenuti in sala e alla nostra squadra. E’ a loro che va il ringraziamento più grande”.