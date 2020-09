Dante Labs si trasforma: da innovativo laboratorio a centro tamponi per Coronavirus

L’Aquila. Da laboratori innovativi per test sul genoma e sul Coronavirus con le migliori apparecchiature al mondo a centro per tamponi e test sierologici aperto al pubblico in una struttura vicina allo spazio produttivo: in un momento in cui c’è sempre più richiesta di test per il Coronavirus, Dante Labs, la multinazionale fondata dai due giovani aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli, allarga i propri servizi.

Da alcuni giorni, nella sede del Tecnopolo d’Abruzzo, all’Aquila, vengono effettuati test sierologici e tamponi con risposte in 24 ore a cittadini che hanno deciso di risolvere privatamente la problematica: sono circa 2 mila i test effettuati in pochi giorni anche a persone provenienti da fuori regione dove non ci sono privati autorizzati. La multinazionale opera in altre sedi italiane e anche all’estero, mercati dove si è fatta largo con l’attività sul genoma, riconvertita in parte sul Covid. Per sottoporsi al test, è sufficiente presentarsi nel gazebo dalla 9 alle 13 per poi entrare nella struttura per il prelievo in un processo curato con il massimo dei requisiti di sicurezza, da infermieri specializzati e medici. Come sottolineano i vertici della multinazionale, i costi “sono notevolmente al di sotto di quelli di mercato”. Il servizio attivato dopo le relative autorizzazioni, viene offerto in collaborazione con le istituzioni aquilane e abruzzesi, tra cui la Asl provinciale dell’Aquila, in particolare “nella comunicazione dei dati del proprio screening”.