De Laurentis positivo al coronavirus, tampone negativo per Marsilio

L’Aquila. È notizia delle ultime ore la positività al coronavirus di Aurelio De Laurentis, presidente della società calcistica del Napoli. Il Napoli Calcio nelle ultime settimane ha trascorso il ritiro pre-campionato in Abruzzo, a Castel di Sangro.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per precauzione ha effettuato ieri il tampone a seguito della notizia della positività del presidente del Napoli Calcio. “Fortunatamente il risultato del tampone è negativo”, ha detto il governatore d’Abruzzo, “un grande in bocca al lupo al presidente De Laurentiis per una celere ripresa”.

Come raccontato da AbruzzoLive, De Laurentiis ha partecipato due giorni fa a Milano all’assemblea della Lega in cui i club hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. Durante i lavori della Lega non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale, fa sapere la Lega.

De Laurentiis non vede la squadra da venerdì scorso quando, subito dopo la partita con il Teramo a Castel di Sangro, ha lasciato il ritiro per recarsi a Capri, dove sta vivendo la sua estate. Il presidente del Napoli, come la squadra e gli altri dirigenti azzurri, fa infatti il test ogni martedì e giovedì.