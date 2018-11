De Sanctis: Vergogna, orsi lasciati morire mentre si firmava l’accordo contro il Patom per la loro protezione

L’Aquila. “Natura tradita. Mentre morivano tra atroci sofferenze madre e orsetti il vicepresidente del P arco Nazionale d’Abruzzo, sindaco del Comune di Settefrati, trovava giusto firmare la petizione contro – sì, avete capito bene, contro – il PATOM, l’accordo per la tutela dell’Orso”. A riferirlo è Augusto De Sancits del Forum H20.

“Invece di pensare alla sua piena applicazione. Aggiungerei poi che a Villavallelonga, a poca distanza dal vascone maledetto che si poteva mettere in sicurezza con quattro euro, due anni fa spesero 400.00 0 euro per asfaltare una sterrata in una zona preziosissima, con l’iniziale assenso dell’Ente Parco, poi in parte rimangiato grazie all’intervento delle associazioni”.