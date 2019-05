Debutta domani e domenica nel trofeo italiano di Moto 4 il primo team tutto abruzzese, dal pilota alla moto e sponsor

Chieti. Attese domani le prove libere e domenica l’avvio del Trofeo italiano Moto 4 nel circuito internazionale Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, per il team tutto made in Abruzzo: Sublimondo per Daygo. E’ la prima volta che nel Trofeo Wheelup Motoestate italiano Moto 4 approda un team completamente abruzzese, dal pilota Gian Paolo Di Vittori, 15 anni tra due settimane, originario di Villa Pigna, in provincia di Ascoli Piceno ma ormai abruzzese d’adozione, fino alla moto della Daygo Srl e al main sponsor del team Sublimondo, Travel&Services.

La sfida parte già domani con le prove libere nell’autodromo emiliano, mentre domenica finalmente l’avvio del Trofeo per il team Daygo Sublimondo che vede montare in sella alla Daygo M4R 250 l’astro nascente delle due ruote, Gian Paolo Di Vittori, già vincitore di numerose competizioni, dal campionato “Pre Mini Gp”, “Mini Gp” e “Pre Moto 3”, con l’obiettivo di gareggiare nel mondiale.

Il team, che preannuncia un campionato avvincente e ricco di emozioni, è frutto della partnership tra la Daygo Srl, azienda di Silvi marina (Te) che opera nel settore della meccanica, e vede tra i suoi protagonisti il fondatore e costruttore della moto che corre in pista, Fabio Giansante e Manuel Paoletti, Ad della MP Global, e il main sponsor, la Sublimondo Travel&Services, agenzia di viaggi di Pescara leader nel settore del business travel e dei viaggi su misura, con una filiale anche a Roma, che ha scommesso sullo sport e deciso di investire sulle eccellenze del territorio.

Un connubio vincente quello tra Gian Paolo Di Vittori, la Daygo M4R 250, che ha entusiasmato il giovane pilota, il team costruttore e la Sublimondo. “La moto, in assetto pista per la partecipazione al nuovo trofeo Moto 4″, spiegano Fabio Giansante e Manuel Paoletti, “è realizzata con componenti italiani: il motore, imposto dagli organizzatori del Trofeo Moto Estate, è un Zongshen 250 cc raffreddato a liquido; il telaio è un tradizionale a traliccio realizzato con una particolare lega di acciaio ad utilizzo aeronautico. Le sospensioni sono realizzate dalla “L FG Gubellini e vedono all’anteriore una forcella pressurizzata e al posteriore un mono ammortizzatore altamente regolabile. Il gruppo frenante è realizzato da Discacciati e vede alla ruota anteriore una pinza freno da 108mm con disco da 295mm. Forcellone posteriore in alluminio come anche il telaio reggisella. La società ha dedicato molto tempo allo studio della carena, realizzata in vetroresina, ma in futuro disponibile anche in carbonio”.

Una moto dal rombo abruzzese con un pilota marchigiano e abruzzese e un main sponsor Sublimondo, che ha scommesso fortemente sul territorio, investendo in questo caso sullo sport. “Crediamo fortemente nel connubio Sport, imprese, territorio e turismo”, spiega l’amministratore unico della Sublimondo, Franca Sciarrone, milanese che più di 20 anni fa ha aperto a Pescara la sua agenzia di viaggi, oggi tra le più importanti del settore business travel e viaggi su misura del centro sud Italia con una sede anche a Roma. “Abbiamo investito in questo progetto perché nel nostro lavoro miriamo sempre all’eccellenza e lo sport è in grado di concentrare etica, impegno e merito e fungere da stimolo e veicolo per dimostrare che con volontà e spirito di abnegazione si possono ottenere grandi risultati. L’Abruzzo è la mia regione di adozione, qui ho investito 20 anni fa, è una terra che mi ha dato molto e voglio impegnarmi per far emergere i talenti del territorio. A testimonianza di questo abbiamo organizzato per sabato 25 maggio il convegno Sport&Turismo: binomio vincente, al Panta Rei di Pescara, in collaborazione con la presidenza del Consiglio regionale e l’Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo, la FIGC, grazie alla partecipazione del presidente Gabriele Gravina ed Msc Crociere”.