L’Aquila. “Come avevano annunciato qualche giorno fa, nell’ambito delle misure adottate dal Comune per venire incontro alle difficoltà delle attività produttive dell’Aquila che hanno dovuto rallentare il proprio lavoro o si sono dovute fermare a lungo a causa delle disposizioni nazionali di contenimento del contagio coronavirus, il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Commercio e alle Politiche delle entrate, il vice sindaco Raffaele Daniele. rendono noto che è stato pubblicato l’avviso per le agevolazioni in tema di occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi. In particolare, l’avviso prevede che le imprese operanti nel campo della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande possano richiedere l’ampliamento delle superfici già autorizzate per il posizionamento di strutture amovibili quali i dehors, tavolini, pedane e così via, funzionali all’attività di questi pubblici esercizi. Le procedure per le autorizzazioni saranno semplificate”.