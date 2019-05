Decreto sblocca cantieri, riunione in Regione su emendamenti. Marsilio: agevolare processo ricostruzione

L’Aquila. Si è svolta, nella sala Celestino di Palazzo Silone all’Aquila, la riunione del tavolo di coordinamento sulla ricostruzione finalizzato alla definizione congiunta degli emendamenti al Decreto ‘Sblocca cantieri”. Convocati dal presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, erano presenti gli assessori regionali Guido Liris ed Emanuele Imprudente, i responsabile degli uffici speciali Vincenzo Rivera e Raffaello Fico, l’onorevole Stefania Pezzopane, il senatore Nicola Calandrini, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e quello di Teramo, Gianguido D’Alberto. Presente anche il coordinatore dei sindaci del cratere sismico, Francesco Di Paolo, insieme a rappresentanti politici e tecnici del Comune dell’Aquila. Analizzate le proposte di emendamenti alla conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, numero 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto appunto come “Sblocca cantieri”.

La Regione Abruzzo ha presentato proposte sulla base delle richieste formulate in seno alla Conferenza delle Regioni riunitasi nel mese di aprile e di quelle emerse a maggio, durante il confronto a Teramo, con i sindaci, gli ordini professionali e l’Ance. Ulteriori emendamenti sono stati presentati dal sindaco Biondi, a seguito di quanto emerso dai lavori del tavolo tecnico “Sblocca L’Aquila”. Alcuni emendamenti presi in esame sono pervenuti su richiesta dei presidenti dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, dei presidenti dei consigli dell’Ordine degli Avvocati nonché dei procuratori della Repubblica dei Tribunali interessati, volti al ripristino degli uffici dei tribunali periferici. Diversi anche gli emendamenti pervenuti dei sindaci del Cratere sismico del 2009 e dagli esponenti delle comunità del territorio. Obiettivo del tavolo tecnico è proporre in sede parlamentare emendamenti capaci di agevolare il processo di ricostruzione, favorendo gli aspetti per i quali amministratori locali e operatori professionali hanno manifestato criticità. Nell’incontro convocato il prossimo 8 maggio dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione, Vito Crimi, saranno presentati tutti gli emendamenti da sottoporre al Governo.