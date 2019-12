Defr Abruzzo, Cordisco: con il Masterplan ora al via le opere tanto attese e necessarie

L’Aquila. “Con il Masterplan ora al via le opere tanto attese e necessarie”.

Gianni Cordisco, componente del CdA dell’Arap, ha dichiarato, “Ringrazio la precedente Giunta regionale a guida D’Alfonso per i 900 milioni di euro di fondi messi a disposizione per il Masterplan senza i quali l’Abruzzo avrebbe continuato a vivere nello stallo con i noti e numerosi problemi e questioni irrisolte. Ma al contempo ringrazio l’attuale Giunta regionale per l’impegno profuso volto ad adeguare quegli aspetti amministrativi necessari e che permetteranno oggi la realizzazione delle opere programmate nel ‘Patto per il Sud’ del Governo Renzi. L’Arap sarà il più grande soggetto attuatore della regione Abruzzo e il CdA rilancerà l’Ente in termini di attrazione di investimenti e sarà promotore della messa in opera delle opere strategiche necessarie e dovute all’Abruzzo.

“Un ringraziamento al presidente del CdA dell’Arap, Giuseppe Savini e alla direzione generale per l’energia profusa in queste settimane per ottenere questo importante risultato. A questo ne seguiranno altri e il mio impegno, come quello di tutto il CdA, sarà continuo e costante”.