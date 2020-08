Delocalizzazione azienda Cornaglia di Atessa nel torinese, Pd: decisione con conseguente impoverimento industriale di Chieti

Chieti. “Esprimiamo la nostra chiara e netta contrarietà in merito alla possibilità paventatasi nei giorni scorsi, della delocalizzazione dell’azienda Cornaglia di Atessa nel torinese”, ha dichiarato il gruppo Pd di Atessa e Chieti..

“Una decisione che se dovesse avere seguito, avrebbe delle ripercussioni negative con conseguente impoverimento industriale della Provincia di Chieti e che metterebbe inoltre in dubbio le sorti delle lavoratrici che saranno chiamate a spostarsi altrove per mantenere in essere il loro rapporto di lavoro.

Il Circolo Pd Atessa, unitamente al Pd Provinciale di Chieti, esprime vicinanza ai 25 dipendenti

dello stabilimento Cornaglia e allo stesso tempo si appella alla Regione Abruzzo, e in particolare

all’Assessore alle Attività Produttive, Mauro Febbo, al fine di scongiurare la delocalizzazione

dell’Azienda in Piemonte. Come Pd Atessa seguiremo la vicenda al fine di tutelare i lavoratori e il lavoro nella Val di Sangro, ma invitiamo le Istituzioni, le forze politiche di maggioranza e di opposizione e i Sindacati di sostenere i dipendenti, le loro famiglie e la Val di Sangro quale polo centrale produttivo importante per l’Abruzzo”.