Demanio: bando da 1,2 mln di euro per riqualificare caserme L’Aquila e Pescara

L’Aquila. Proseguono in Abruzzo le operazioni legate al piano di riduzione del rischio sismico degli immobili dello Stato: tre sono le caserme coinvolte nella nuova gara per oltre 1,2 mln euro, due in provincia dell’Aquila, nei comuni di Campotosto e di Montereale, e l’altra a Pescara.

Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 22 giugno. Dopo aver concluso le verifiche di vulnerabilità sismica nel 2019, ora l’Agenzia del Demanio ha avviato la procedura aperta per selezionare i professionisti che si occuperanno della progettazione definitiva ed esecutiva in BIM, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza. La Caserma Angelini, in uso al Comando provinciale della guardia di finanza, è stata costruita negli anni ’20 del secolo scorso e si trova in pieno centro storico a Pescara.

Tra spazi interni ed esterni si estende per una superficie totale di oltre 4.500 mq. Sono invece di più recente costruzione la caserma dei carabinieri di Campotosto e il Comando stazione forestale di Montereale, realizzate negli anni ’80.