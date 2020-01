Designazione Corte dei Conti, Marcozzi (M5S): la Lega ci dà ragione e certifica spaccatura nel centrodestra

L’Aquila. “La designazione alla Corte dei Conti sta mettendo in mostra il caos che, ormai, regna incontrastato nella maggioranza di centro destra in Regione Abruzzo”. È quanto afferma il capogruppo in Regione Abruzzo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi.

“La posizione del MoVimento 5 Stelle è nota fin dall’inizio del caso”, precisa la pentastellata, “si tratta di una designazione e in quanto tale, come previsto dall’articolo 142 del regolamento interno, doveva passare attraverso il voto da tenersi nel corso di una seduta di Consiglio regionale. Questa non è stata la procedura seguita dalla maggioranza e dal Presidente del Consiglio regionale, utilizzando la procedura prevista per le nomine e non quella per le designazioni, confondendo così due istituti ben distinti. Stiamo parlando, inoltre, di una carica che costerà circa un milione di euro per i prossimi cinque anni, e se dovessero esserci ricorsi per le modalità con cui la designazione è arrivata, sarebbe forte il rischio di causare danni alle casse della Regione”.

“La nostra posizione è stata adesso seguita anche dalla Lega per voce del capogruppo Quaresimale che, dopo un approfondimento giuridico, ha confermato i dubbi che abbiamo sollevato noi per primi diverse settimane fa”, sottolinea la 5 stelle regionale, “chi si ostina a portare avanti una designazione dai dubbi profili di legittimità, sembra essere solamente l’asse formato da Fratelli d’Italia e Forza Italia, certificando lo stato di contrasto e divisione in cui questa maggioranza vive da mesi”.

“Rinnoviamo, una volta di più, l’invito al presidente Sospiri”, conclude la Marcozzi, “revocare in autotutela il conferimento dell’incarico e procedere passando per il voto del Consiglio regionale per effettuare la designazione alla Corte dei Conti, seguendo l’iter così come previsto dal Regolamento. Aspettare ancora e nascondere una spaccatura nel centro destra che è, ormai, alla luce del sole, significa esporre l’Abruzzo a rischi economici che non possiamo permetterci”.