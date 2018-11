Di Girolamo (M5s): in Abruzzo in arrivo 4 nuove ambulanze per le Asl grazie ai nostri consiglieri regionali

L’Aquila. “Oggi in Abruzzo abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione che la politica migliore è quella che guarda agli interessi dei cittadini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, tagliandosi i propri stipendi, hanno messo insieme oltre 700 mila euro con i quali verranno comprate quattro nuove ambulanze per le Asl della regione, che fanno il paio coi fondi per le imprese degli anni passati e la turbina spalaneve acquistata dopo i tragici fatti del Rigopiano”. Così Gabrielle di Girolamo, senatrice M5s.

“E’ questa la politica della concretezza”, aggiunge, “che nel prossimo febbraio siamo certi verrà premiata dagli

abruzzesi. A Sara Marcozzi e a tutti i consiglieri regionali va caloroso applauso per quanto hanno fatto in questi

anni, ma soprattutto un grande in bocca al lupo per ciò che faranno per la nostra regione negli anni a venire”.

“Mentre i vecchi partiti parlano a vanvera, senza fare i fatti, il MoVimento 5 Stelle si dimostra ancora una volta dalla parte dei cittadini. In Abruzzo i nostri consiglieri regionali hanno restituito oltre 700mila euro che arrivano dal dimezzamento dei loro stipendi. Soldi che vogliono dire aiuti a 80 imprese con un fondo di microcredito, 4 ambulanze donate ad altrettante Asl abruzzesi e una turbina spalaneve per la Regione”. Lo afferma in una nota Primo Di Nicola, senatore abruzzese del MoVimento 5 Stelle.

“Senza dimenticare”, aggiunge, “il finanziamento di un contest per la riqualificazione dell’area di Bussi, uno dei più

gravi episodi di inquinamento ambientale mai registrato in Italia e in Europa rimasto incredibilmente impunito.

Da abruzzese, voglio dire ‘grazie’ ai nostri consiglieri e in particolare alla nostra candidata presidente Sara

Marcozzi, che in questi anni si è battuta in consiglio contro un sistema che speriamo diventi un lontano ricordo

alle elezioni di febbraio 2019”.