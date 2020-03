Di Lorenzo: cliniche private a disposizione per l’emergenza Covid dal primo giorno. Codacons si scusi

L’Aquila. “È necessario far presente ai rappresentanti del Codacons che parlano di argomenti che evidentemente non conoscono” esordisce così in una nota Lucia Di Lorenzo, amministratore delle cliniche Di Lorenzo e Nova Salus di Trasacco rispondendo al Codacons che, nei giorni scorsi, aveva chiesto alla regione Abruzzo di requisire i posti di terapia intensiva delle cliniche private.

In Abruzzo non vi è alcuna emergenza di letti, ci sono ancora un’infinità di posti letto liberi, sia di degenza ordinaria che di Terapia Intensiva, ma soprattutto quello che forse il Codacons non sa è che le Case di Cura della Regione Abruzzo sono a disposizione dell’emergenza dal primo giorno!

Abbiamo comunicato alle ASL e alla Regione sia i letti a disposizione (ordinari e di Terapia Intensiva) sia i presidi necessari per l’emergenza, di cui disponiamo. Alcuni presidi sono stati già consegnati, su richiesta delle ASL, ai reparti dell’Ospedale che ne avevano bisogno. Quello che il Codacons non sa è che le Case di Cura sono vuote da un mese perché hanno messo a disposizione della Regione i propri letti che che a causa di questo, rischiano di non poter pagare le retribuzioni ai dipendenti il prossimo mese!

Questo è un momento di emergenza e quello che serve è la collaborazione, non certo il gettare fango, peraltro senza conoscere i fatti, su chi sta lavorando, fra enormi difficoltà, a servizio del Sistema Sanitario e della popolazione, con abnegazione e con tutti i rischi che questa situazione comporta, senza contare le conseguenze economiche di tale situazione, per le quali nessuno si è minimamente preoccupato di garantire agevolazioni in termini contributivi e fiscali!

Gradirei dal Codacons scuse formali, ma soprattutto che si preoccupi per i lavoratori delle Case di Cura accreditate d’Abruzzo che hanno i presidi di protezione solo perchè, con grande lavoro e costi esorbitanti, le Case di Cura stesse si sono preoccupate di procurarseli, ma che il prossimo mese non sanno se riceveranno le retribuzioni.

Siamo a disposizione, ma vorremmo rispetto!