Di Nino: 100 mila euro a Pratola Peligna per il recupero di tre aree pubbliche

Pratola Peligna. La Regione Abruzzo ha accolto la richiesta del comune di Pratola Peligna, assegnando un finanziamento di 100 mila euro per il progetto di recupero di tre aree pubbliche all’interno del paese.

L’iniziativa dell’amministrazione guidata da Antonella Di Nino è partita a marzo del 2018, promossa dall’Assessore alla Montagna e Verde Pubblico Fabiana Donadei con la richiesta inoltrata ai sensi della Legge Regionale 40 del 1 agosto 2017, corredata del progetto per le aree individuate. Dopo una costante attività di contatti e relazione con gli uffici regionali, portata avanti dall’Assessore Donadei, è arrivata ieri la comunicazione formale dell’ammissione al finanziamento per 100 mila euro.

Nello specifico, l’amministrazione interverrà per riqualificare queste tre aree urbane. Il primo intervento riguarderà la zona tra via Carso e via Levante, con il miglioramento dell’area a verde e la sostituzione degli arredi presenti per garantire maggiore decoro e funzionalità al relativo ambiente. Successivamente, si interverrà per il recupero dello storico acquedotto municipale del 1891, situato sempre lungo via Carso: la rimozione della terra di riporto all’interno della cisterna, con la realizzazione di una nuova area verde, e interventi di consolidamento e ammodernamento dell’acquedotto caratterizzeranno i lavori progettati sull’area. Infine, si provvederà alla creazione di una piccola piazza, alla piantumazione di nuove alberature, al miglioramento dell’arredo urbano anche con una illuminazione moderna, in Piazza Madonna della Neve. Per la realizzazione degli interventi saranno impiegati 125 mila euro, con piccolo contributo a carico del comune e con i 100 mila in arrivo dalla Regione.

“Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia che ci è giunta ieri dalla Regione Abruzzo” sottolineano il sindaco Antonella Di Nino e l’Assessore Fabiana Donadei “perché in momento di piena emergenza come quello che stiamo vivendo è un messaggio di speranza per l’auspicato ritorno alla normalità. Con questo importante contributo, ottenuto lavorando con costanza, andremo a riqualificare luoghi importanti del nostro paese”.