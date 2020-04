Di Nisio: decise le procedure per fornire aiuti ai cittadini di Pescara

Pescara. “Oggi, venerdì 3 aprile 2020 la nostra amministrazione ha deliberato le procedure per fornire aiuti ai cittadini residenti” esordisce l’assessore del comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio.

“Come assessore, intendo ringraziare innanzitutto il sindaco, che tanto si sta spendendo per affrontare questa situazione del tutto straordinaria. Ma i miei ringraziamenti vanno anche a tutti i componenti, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno dimostrato che insieme possiamo dare risposte concrete a chi ha bisogno.

Per acquisire informazioni utili per la compilazione dei moduli, è a disposizione il numero di telefono 085-4283200, attivo già oggi, 4 aprile, dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 5 aprile dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Altre date e orari alla pagina http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1050

Tre saranno i tipi di “aiuto” su cui si ciascuno potrà optare: pacco alimentare; borsellino elettronico; buoni spesa cartacei nominali

questo per i residenti a Pescara

** che già sono inseriti nel PIS – Pronto Intervento Sociale o che hanno un reddito ISEE NON superiore a 8.000 euro annui;

** che hanno l’assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, sempre con ISEE non superiore 8.000 euro;

** donne vittime di violenza e in difficoltà economica;

** lavoratori con attività sospese dalle normative di emergenza e senza altri redditi;

** cittadini in gravi difficoltà economiche

la somma che sarà erogata è di 150,00 euro se il nucleo è di una persona;

220,00 euro se due / 290,00 euro se tre

360,00 euro se quattro / 430,00 euro se cinque

nuclei di sei o più componenti 500,00 euro

(per ogni componente con meno di 2 anni di età è prevista una maggiorazione di 50,00 euro).

Il modello per le domande sarà a breve inserito nel sito del comune www.comune.pescara.it