Diffusione Covid-19: impennata prevedibile dopo la riapertura dei locali

Sul fronte della diffusione del Covid-19, “l’impennata di contagi era un dato prevedibile, perché questa curva riprende le conseguenze dei comportamenti che ci sono stati a partire sostanzialmente con l’apertura e le vacanze”.

Lo ha detto, a margine di un incontro del Meeting di Rimini, il consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza Coronavirus, Walter Ricciardi. “La mobilità delle persone è quella che porta il virus : se si abbassa la distanza di sicurezza e si toglie la mascherina, come abbiamo visto succedere in molti casi e in quelle circostanze non ci si lava le mani né si cura l’igiene dei luoghi, quelli sono i presupposti fatali per la ripresa dei contagi. E questa”, ha concluso Ricciardi, “la continueremo a vedere perché avete visto anche voi le scene nelle piazze, nei ristoranti e nelle discoteche, che naturalmente sono prodromiche a questo tipo di aumento”.