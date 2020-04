Digitalizzazione delle scuole, a Giulianova arrivano i premi con Digi e Lode: vince la primaria Don Milani

Teramo. La digitalizzazione delle scuole è un argomento quanto mai attuale e il Gruppo Hera conferma il suo impegno su questo tema con la premiazione nelle Marche e Abruzzo delle prime 5 scuole vincitrici della terza edizione di Digi e Lode 2019/2020, la prima estesa anche agli istituti delle due regioni con un investimento complessivo di 25 mila euro. Al termine del secondo quadrimestre verrà pubblicata un’ulteriore classifica.

Tra le scuole vincitrici la primaria Don Milani di Giulianova: nella classifica del primo quadrimestre, in provincia di Teramo vince la scuola primaria Don Milani di Giulianova, che si aggiudica 2mila e 500 euro, che serviranno per finanziare progetti di digitalizzazione scolastica con beneficiari gli studenti scelti in autonomia dagli istituti. “Ringraziamo i cittadini giuliesi che hanno aderito a questo progetto innovativo di Hera”, sottolinea l’assessore all’Istruzione Katia Verdecchia, “permettendo alla Don Milani di aggiudicarsi questo riconoscimento, che l’istituto potrà utilizzare al fine di implementare l’attività didattica. Ricordiamo alla cittadinanza di continuare a sostenere le scuole del nostro comune anche nel secondo quadrimestre, così da poter portare a casa un’ulteriore vittoria”.

Su http://digielode.gruppohera.it / è consultabile la graduatoria completa. Partecipare a Digi e Lode è semplice, basta un click: Digi e Lode rientra tra le iniziative del Gruppo Hera che coinvolgono attivamente i cittadini dei territori serviti. Il progetto, infatti, prevede che ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali, messi a disposizione gratuitamente dalla multiutility, dona dei punti alle scuole del suo Comune. Se poi i clienti selezionano sul sito web dedicato una scuola in particolare, i punti vengono moltiplicati per 5 volte. Con i servizi digitali Hera è vicina ai propri clienti, anche a distanza. Grazie all’app My Hera e ai Servizi Online, ad esempio, è possibile gestire le forniture comodamente da casa: pagare online le bollette e consultare l’archivio, effettuare l’autolettura, controllare l’andamento dei consumi, attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta online, ricevere assistenza e tanto altro.

Quasi 120.000 servizi digitali attivati in quattro mesi: nel primo quadrimestre di Digi e Lode sono stati quasi 120.000 i servizi digitali attivati dai clienti Hera. Qualche esempio: quasi 30mila sono state le richieste per l’invio della bolletta elettronica,oltre 37.400 le iscrizioni ai Servizi Online e quasi 52.800 sono stati i download dell’app My Hera.