Dinamica terrestre e terremoti: presidente Ingv Doglioni in conferenza al Gran Sasso Science Institute dell’Aquila

L’Aquila. I meccanismi alla base della dinamica terrestre da cui si originano i terremoti è il tema di una conferenza che il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, terrà martedì 19 novembre, alle 17, al Gran Sasso Science Institute (GSSI) all’Aquila.

Presidente della Società Geologica Italiana dal 2009 al 2014, professore di geodinamica all’Università di Roma “La Sapienza” e dal 2016 presidente dell’INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Doglioni è tra gli autori di un’ipotesi scientifica che individua nella rotazione terrestre il motore principale della tettonica a placche.

La decelerazione della rotazione per effetto delle forze di marea, infatti, si manifesta in modo diverso a livello della crosta, ovvero lo strato più esterno e leggero della Terra, e del mantello, lo strato immediatamente sottostante, più spesso e pesante, composto in parte di rocce fuse: la crosta rallenta più marcatamente, assumendo quindi un moto relativo inverso a quello del mantello. A sua volta, questo movimento della crosta non è omogeneo, ma imprime velocità diverse alle placche che la compongono, in ragione del loro spessore e della loro densità.

Ed è proprio questa differenza di velocità a fare sì che le placche si muovano l’una rispetto all’altra, divergendo o scontrandosi tra loro.