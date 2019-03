Disabile prigioniero in casa da cinque anni, Pettinari chiede aiuto alle istituzioni

Pescara. Sono solo tre rampe di scale, eppure per Moreno Colonna sono un muro insormontabile che lo costringono ad una prigionia forzata da oltre cinque anni. Malato di sclerosi multipla da 10 anni, Moreno vive in una casa Ater, di proprietà della Regione Abruzzo, non dotata di ascensore. Costretto su una sedia a rotelle e senza ascensore non può uscire. Una storia assurda che si consuma a pochi passi dal centro città, precisamente in Via Nora, nel quartiere Rancitelli. Le Istituzioni sono sorde, nonostante le numerose segnalazioni che Moreno e la sua famiglia hanno effettuato presso chi di competenza. Anche il Movimento 5 Stelle tramite Domenico Pettinari ha più volte sollevato la questione.

“La mia è una richiesta chiara” ha affermato il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari “assegnare un alloggio Ater al piano terra o in una struttura dotata di ascensore a questa famiglia. Si può fare” ha incalzato Pettinari “basta sfrattare gli occupanti abusivi dalle case Ater che posseggono questi requisiti e far scorrere una graduatoria che da anni, per colpa di chi delinque e di chi ruba le case popolari occupandole, è bloccata. Bisogna intervenire subito perché è inaccettabile che Moreno e la sua famiglia vivano in queste condizioni. Solo io ho denunciato la situazione decine di volte presso gli organi competenti. Dal canto suo Moreno, con la sua famiglia, ha interpellato assessori comunali, sindaco e associazioni. E non si muove una foglia. Questo è inaccettabile!”. La prima denuncia di Pettinari sulla questione, infatti, risale ad oltre un anno fa.

“Le istituzioni sembrano non voler sentire. Ecco perché chiedo l’aiuto dei media e di chiunque possa dare risalto ad un’ingiustizia che si compie sotto gli occhi di tutti. Moreno è sempre stato un grande lavoratore, fin quando la salute glielo ha permesso. E’ un cittadino onesto, paga l’affitto all’Ater, paga le tasse e le utenze. Il figlio Francesco è un volontario presso l’associazione Aism per aiutare le persone che, come il suo papà, sono vittime di questa terribile malattia degenerativa. Racconto queste cose – continua Pettinari – perché sia chiaro che le istituzioni stanno lasciando sola una famiglia che è un modello di comportamento e che va avanti con dignità ed onestà nonostante tutto”.

“Faccio fatica anche a muovermi all’interno dell’abitazione” racconta Moreno Colonna “la porta del bagno è stretta e la mia carrozzina non ci passa. La mia giornata la vivo in tinello, quando non sono a letto. Mi sveglio e attendo l’ora di andare a dormire. Mia figlia – continua – è sposata da 4 anni e non ho ancora potuto vedere la casa dove vive con il marito e con il mio nipotino. Certe volte mi viene una grande tristezza ma poi penso che le cose possono cambiare e mi faccio coraggio. Il mio desiderio più grande è poter fare una passeggiata sulla riviera o in centro, e poi tornare allo stadio. Sono stato per anni un tifoso sempre presente in curva e anche in trasferta, per anni ho fatto anche lo steward allo stadio. Seguo sempre la mia squadra del cuore”.