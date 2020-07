Disagi A14: proseguono lavori e chiusure notturne in Abruzzo

Pescara. Per consentire il posizionamento delle barriere spartitraffico in corrispondenza dei viadotti ”Cerrano”, ”S.Maria” e “Marinelli”, viadotti oggetto dei provvedimenti della Procura, e riconfigurare a due corsie il transito, sull’autostrada A14 sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord, in entrambe le direzioni, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28, con orario 22:00-6:00.

Lo fa sapere Autostrade per l’Italia in una nota. Da oggi è già percorribile a doppia corsia, in direzione Nord, il

viadotto Marinelli; i lavori che verranno eseguiti nella notte consentiranno di riaprirlo, da domani mattina,

anche in direzione Sud. I lavori di Aspi che permetteranno la riapertura a doppia corsia di tutto il tratto abruzzese dovrebbero concludersi entro il 31 luglio.