Disastro da trombe d’aria sulle coste di Marche ed Abruzzo, vacanze rovinate e danni ingenti alle strutture

San Benedetto del Tronto – Una violentissima tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio odierno lungo le coste d’Abruzzo con estensione fino alle Marche. Il vortice ha interessato la zona di Pescara e fino alla riviera del Conero, con conseguente abbassamento drastico delle temperature e clima tipicamente da vacanza rovinata. Ma non solo per i turisti che si sono dovuti tappare negli alberghi, ma anche per le stesse strutture. La tromba d’aria ha arrecato danni ingentissimi a stabilimenti come una vera e propria apocalisse. Tutto è durato pochi minuti, e i danni sono ingenti. Al mare anche domani è previsto tempo bruttissimo con temporali e clima rigido e con forti venti. Il prosieguo settimanale potrebbe vedere un miglioramento anche se non vi sarà affatto stabilità tipicamente estiva.