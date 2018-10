Discarica Tre Monti, Paolucci presenta un’interrogazione alla Commissione Europea

Bussi. “La conclusione del processo Bussi sulla discarica Tre Monti di Bussi sul Tirino in Abruzzo è un grave precedente sulla strada del principio “chi inquina paga” stabilito nei Trattati e rischia di inficiare il diritto di tanti altri cittadini italiani nell’accesso alla giustizia”, dichiara l’assessore regionale alla sanità Paolucci.

“Con questa sentenza, chi ha causato un enorme danno ambientale non sarà considerato responsabile né dovrà sostenere alcun costo di riparazione e bonifica. I costi sostenuti dalla collettività in lunghi anni di commissariamento resteranno sui cittadini abruzzesi e italiani”.

“Ciò perché le autorità giudiziarie italiane hanno applicato le norme di prescrizione guardando al solo criterio temporale, inficiando così non soltanto la possibilità di punire e obbligare ai risanamenti e alle bonifiche i responsabili di inquinamenti del passato ma anche condizionando tutti i processi in corso in Italia per reati simili e gran parte delle bonifiche non ancora attuate”.

“In che modo può la Commissione europea assicurare che i princìpi dei Trattati e la normativa comunitaria in materia di ambiente, responsabilità ambientale e accesso alla giustizia siano pienamente riflettuti negli ordinamenti nazionali?”.