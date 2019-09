Disservizio di bus Tua per gli studenti di Isola del Gran Sasso, Cipolletti (M5S): trasporto sia garantito a tutti

Teramo. Problemi di trasporto scolastico per i ragazzi di Isola del Gran sasso: oggi gli studenti che dovevano recarsi a Teramo per il primo giorno di scuola non hanno potuto usufruire del servizio bus della Tua a causa di un insufficiente capienza del mezzo.

“Ho ricevuto diverse segnalazioni di genitori che lamentano il disservizio”, sottolinea in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Cipolletti, “auspico che la società Tua, responsabile del trasporto, possa risolvere il disguido al più presto e rendere adeguato un servizio fondamentale per una località già svantaggiata”.

“È necessario che il trasporto sia garantito a tutti gli studenti”, conclude il pentastellato in Regione Abruzzo, “che hanno il diritto di viaggiare in sicurezza e di raggiungere regolarmente la scuola, non è possibile chiedere ai genitori di pagare un costoso abbonamento e poi non garantire l’espletamento del servizio”.