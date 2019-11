Dissesto idrogeologico, Colletti (M5s): stanziati 11 milioni in Abruzzo per messa in sicurezza, dalle parole ai fatti

Pescara. “Dalle parole ai fatti. Reso immediatamente effettivo lo stanziamento di ulteriori 361 milioni di euro per 236 interventi sul territorio nazionale, volti a contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico e rientranti nel Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l’anno 2019″. Commenta così Andrea Colletti, deputato del Movimento 5 stelle, la trasmissione del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla Presidenza del Consiglio del decreto per rendere immediatamente effettivo lo stanziamento di ulteriori 361 milioni di euro per 236 interventi sul territorio nazionale a contrastare il dissesto idrogeologico.”Si tratta di risorse ulteriori e immediatamente disponibili per la messa in sicurezza idrogeologica e per progetti immediatamente cantierabili”, sottolinea l’esponente dei 5 stelle, “non lavoriamo sulla logica dell’emergenza, ma con una programmazione costante e interventi specifici per attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale” .

“L’Abruzzo avrà a disposizione 11 milioni di euro per la riduzione del rischio idraulico- Bacino idrografico del Fiume Saline”, precisa il deputato pentastellato, “un intervento che metterà in sicurezza una vasta area nel Comune di Montesilvano che necessitava urgentemente di questi interventi. I fondi odierni, destinati a ulteriori progetti cantierabili, vanno ad aggiungersi ai finanziamenti già erogati alle regioni attraverso il Piano stralcio sul dissesto idrogeologico”.“Bisogna mettere in sicurezza il Paese e i fondi ci sono”, conclude Colletti, “sono opere di estrema urgenza e indifferibilità. Il disegno di legge Cantiere Ambiente, incardinato al Senato, deve avere un iter celere. La messa in sicurezza preventiva costituisce il migliore strumento per la salvaguardia delle vite umane e del territorio”.