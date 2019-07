Divieto tecnico di balneazione, interviene Febbo: dai 5 stelle solito allarmismo dannoso per il turismo

Pescara. “Quella dei Cinque Stelle è il solito allarmismo inutile ed anche dannoso per il nostro turismo”. È quanto dichiarato dall’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, in seguito alla conferenza stampa che stamane hanno tenuto alcuni esponenti del M5S sul problema della balneazione. “In quel specifico tratto di costa i risultati attuali certificano un netto miglioramento rispetto ai cinque anni precedenti”, spiega Febbo, “e i dati effettuati sono positivi e dimostrano come il nostro mare sia più pulito rispetto al passato”.

“Ricordo come su Pescara permanga un divieto ‘tecnico’ di balneazione all’altezza di via Leopardi e via Galilei”, precisa l’assessore al Turismo in Regione Abruzzo, “solo perché bisogna attendere il terzo esito positivo delle analisi che verranno effettuate proprio in questi giorni e quindi attendiamo fiduciosi di conoscere i valori attuali ed aggiornati. Infatti i valori erano già abbondantemente rientrati nella norma, come riscontrato nelle analisi fatte lo scorso 24 giugno, che ci hanno consegnato un mare pulito e balneabile su tutta Pescara. Pertanto”, conclude Febbo, “invito i rappresentanti pentastellati a non creare preoccupazioni o paure prima di conoscere i dati ufficiali ed attendibili”.