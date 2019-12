Domani a Pescara la cerimonia di premiazione di Wiki Loves Abruzzo. Selezionate nove foto che rappresenteranno la Regione

Pescara. Nella seconda edizione abruzzese del concorso internazionale Wiki Loves Monuments, gestito da Wikimedia Italia e dalla sezione locale Abruzzo Wiki, è stato raggiunto un traguardo importante: una foto è risultata fra le dieci finaliste nel panorama italiano e per l’Abruzzo sono state selezionate nove foto suggestive, opera di nove fotografi, che hanno ritratto con i loro scatti scorci suggestivi di monumenti e paesaggi appartenenti a enti e riserve presenti in tutta la Regione Abruzzo.

La premiazione avverrà con un evento dedicato alla fotografia, ai beni culturali, al turismo, ai progetti Wikimedia, alla presenza dei giurati Wiki Loves Abruzzo 2019, Carla Colombati, Dimitri Bosi, Anastasia Nespoli, Fabio Accorrà, Luciano Adriani, Emanuela Amadio Eugenia Casamassima, Maurizio Colasanti, Marco De Angelis, Romano Visci, insieme al team di Abruzzo Wikimedia Italia, composto da Carla Colombati (Coordinatore), Lorenzo Marconi, Pietro Valocchi, Anastasia Nespoli, Dimitri Bosi.

Durante la cerimonia saranno premiati le foto e i fotografi vincitori: prima classificata “Il bacio degli antichi” – Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio – Comune di Villalago (AQ) di Marco Vitucci; seconde classificate ex aequo “Palazzo ducale interno” – Comune di Atri (TE) di Alessia Vallese e “Un ingresso storico, dalla porta di S. Pietro verso la passeggiata archeologica” – Comune di Vasto (CH) di Roberto Verolino; terze classificata ex aequo ”I resti della Chiesa di San Pietro lungo la Passeggiata archeologica in Via Adriatica” – Comune di Vasto (CH) di Andrea Lucente e “Nebbiolina sull’Oasi” – OASI WWF riserva naturale dei Calanchi di Atri, Comune di Atri (TE) di Gino Marcone, foto che rientra fra le dieci finaliste in Italia con la decima posizione; quarte classificate ex aequo “Villa comunale di Guardiagrele” – Comune di Guardiagrele (CH) di Ivan De Lucia e “Brillanti nuvolette sulla Torre” – Comune di Tortoreto (TE) di Loredana Firmani; quinta classificata “Le Sorgenti del Pescara e il suo canneto in una splendida giornata d’estate” – Riserva Naturale Sorgenti Del Pescara, Comune di Popoli (PE) di Gianni Colangeli; sesta classificata “Sguardo alla torre” – Comune di Tortoreto (TE) di Angelo Rocco Stama.

Il concorso si realizza in Abruzzo grazie alla collaborazione di consulenti, e di amministratori, dirigenti e responsabili di enti pubblici e privati, che con le delibere rilasciate collaborano ai progetti Abruzzo Wikimedia, quali il Comune di Giulianova, con il consulente Sirio Pomante, Direttore t.s del Polo museale civico di Giulianova, Comune di Tortoreto, Comune di Guardiagrele, Comune di Atri, Comune di Vasto, Comune di Roseto degli Abruzzi, WWF, La Vecchia Distilleria – Ex Confettificio.

Sul sito Wikimedia Italia è presente la classifica italiana e abruzzese con i riferimenti alla giuria, ai premi con sponsor e partner.