Domani e giovedì si riuniscono la commissione Bilancio e Territorio, ecco i punti all’ordine del giorno

L’Aquila. La prima Commissione del Consiglio regionale d’Abruzzo “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” è convocata, in seduta straordinaria, per domani, alle 11, a Palazzo dell’Emiciclo, con il seguente ordine del giorno: risoluzione a firma del Consigliere Antonio Blasioli su “Valorizzazione del complesso immobiliare denominato ex Fea sito in Pescara Lungomare Matteotti”; progetto di legge di iniziativa di Giunta Regionale “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.73 comma 1, lett. e) e del decreto legislativo 23 06 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli Enti locali, e loro Organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) per la loro fornitura del servizio di energia elettrica relativa all’anno 2016”; progetto di legge di iniziativa Giunta Regionale su “Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo – Bilancio di previsione 2018 -2020”; progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1998, n.96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)”.

Giovedì , alle 12, è convocata la seconda Commissione Consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” congiuntamente con la Terza Commissione consiliare per l’esame del seguente provvedimento: progetto di legge di iniziativa del consigliere Lorenzo Sospiri “Misure straordinarie per il recupero delle aree e degli opifici industriali”.