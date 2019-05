Domenica a Silvi torna Famiglia in Festa. Ecco il programma della giornata ludico-ricreativa dedicata ai nuclei familiari

Silvi. In occasione del 73° anniversario della nascita della Repubblica italiana, domenica 2 giugno 2019 dalle 9 in piazza Marconi, la Città di Silvi è pronta ad ospitare “Famiglia in festa” manifestazione itinerante riservata ad interi nuclei familiari finalizzata al raggiungimento di obiettivi sociali, attraverso delle attività ludico-ricreative.

Prevista una massiccia partecipazione di adulti, bambini e persone della terza età, per una manifestazione giunta alla settima edizione, che negli anni passati ha coinvolto i Comuni di Roseto, Notaresco e Morro D’Oro, ideata, gestita e organizzata dall’Atletica Vomano con il patrocinio del Comune di Silvi, in collaborazione del Comitato Regionale A.S.C. Abruzzo e di diverse associazioni del territorio presenti nell’ambito dello sportello di supporto integrato di Silvi, che si occupano di prevenzione e contrasto a qualsiasi tipo di violenze, e per la prima volta da quest’anno si sono aggiunte le associazioni “Penelope Onlus” e “Lory a colori” che si occupano di prevenzione delle malattie oncologiche e ginecologiche e la compagnia teatrale “Il castello di carta”

La partecipazione all’evento sarà gratuita, sono previsti premi di partecipazione a sorpresa per i bambini e ragazzi, e un piccolo ristoro per tutti, sarà possibile effettuare piccole donazioni a sostegno della ricerca contro le malattie oncologiche.

Il ricco programma della manifestazione prevede alle 9:45 partenza da piazza Marconi per una festosa camminata inclusiva per un breve tratto del lungomare, con due soste in altrettante piazze dove ci saranno delle sorprese, per poi ritornare alle 10:30 al punto di partenza dove bambini e ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi in balli e giochi tradizionali, alle 11:30 la piazza sarà a disposizione degli adulti per cimentarsi in una partita di calcetto camminato, alle 12: 00 medaglie per tutti i bambini e ragazzi, per concludere alle 12.15 con un gran finale a colori.

“Ringrazio l’intera amministrazione comunale di Silvi, il sindaco Andrea Scordella, il consigliere delegato alla famiglia Bruno Valentini, e il delegato allo sport Andrea Di Censo, per aver sostenuto la nostra proposta fondata sui valori sociali ed educativi che lo sport riesce a trasmettere” queste sono state le parole del presidente A.S.C. Teramo Gabriele Di Giuseppe