Dona i fiori della sua attività al comune per evitare che appassiscano. Ecco il gesto di una commerciante di Sulmona

Sulmona. “A causa dell’emergenza Coronavirus anche i fiori sono destinati a sfiorire, chiusi nei negozi. Ma non è detto, possono portare un po’ di gioia e colore nelle fioriere della nostra città.

In questi momenti si moltiplicano tante storie di solidarietà e sensibilità, come il significativo gesto di una commerciante di Sulmona, la signora Sabina Santellocco, proprietaria di un negozio di fiori e piante. La signora, essendo impossibilitata a svolgere la propria attività di vendita, come da Decreto, ha contattato l’Ana nella persona del coordinatore Marco Di Silvestro, per donare piante colorate al comune di Sulmona. Questa mattina, in sinergia con gli operatori comunali, che avranno cura di mettere a dimora le piante fiorite, il gruppo ANA ha preso in consegna bellissime margherite, begonie e violette, che porteranno un po’ di colore in alcuni angoli cittadini, in queste giornate grigie.

L’amministrazione comunale ringrazia la signora Santellocco per il nobile gesto, fatto davvero con il cuore. Serve anche questo in questi momenti difficili.

L’assessore Salvatore Zavarella, che in questi giorni sta implementando l’attività di pulizia e decoro delle aree verdi della città, assicura che, oltre al taglio dell’erba, a breve, saranno allestite tutte le fioriere della città, in modo particolare quelle a ridosso del centro storico.”